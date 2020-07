El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer al ex ministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren, al ex presidente del Enargas Ezequiel Roitman y ex directores del organismo, al impulsar una investigación por presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de gas.

Marijuan impulsó la investigación y dispuso medidas de prueba, según el dictamen. Además el fiscal imputó al ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería Marcos Pourteau y a la ex gerente de Legales del Enargas Marcela Valdez. Se trata de una denuncia presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal.

Marijuan apuntó a un "presunto desvío funcional" por parte de los imputados, quienes "persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo".

Bernal destacó la imputación de la Justicia al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, y remarcó que el ex funcionario del macrismo "causó un perjuicio de u$s400 millones" al Estado nacional.