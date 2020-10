El diputado nacional Sebastián García de Luca contradijo al ex presidente Mauricio Macri al afirmar que durante el gobierno de Juntos por el Cambio "la estrategia política se definía en la Jefatura de Gabinete" y destacó que el ala de Rogelio Frigerio y Emilio Monzó logró "construir gobernabilidad".

Las declaraciones del ex viceministro del Interior reavivan la pelea interna en Juntos por el Cambio entre los "duros" y el ala "moderada", donde se ubican Frigerio y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, que buscan una renovación del espacio opositor.

Macri dijo el lunes a modo de autocrítica que no debió "delegar la negociación política, en el ala más política, filoperonista", como definió al sector de Monzó y Frigerio, ante lo cual De Luca subrayó: "La gestión y la estrategia política se definía en la Jefatura de Gabinete, sus ojos y oídos, como Macri definió".

"No éramos nosotros quienes tomábamos esas decisiones, sí participábamos desde nuestro rol lógico", agregó el diputado a través de un comunicado, al tiempo que valoró el rol del ex ministro del Interior y el ex presidente de la Cámara Baja. En este sentido, subrayó: "Gracias a Monzó y Frigerio logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad durante los cuatro años de gobierno, con enorme minoría legislativa y estructura política".

De Luca sostuvo que ellos dos "también lograron convencer a (el entonces senador Miguel) Pichetto para que sea el compañero de fórmula (de Macri) en la última elección, como en 2014 con la UCR y (Elisa) Carrió, a pesar de las resistencias internas en el PRO, para conformar Cambiemos".