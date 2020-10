E l gobierno nacional dio el puntapié inicial del Consejo Económico y Social (CES) tras un encuentro entre Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo) con dirigentes gremiales y empresarios.

El acuerdo "para la reactivación productiva", señalaron desde Desarrollo Productivo, gira alrededor de diez puntos: necesitamos exportar más; ningún sector productivo sobra: todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental.

Para Kulfas serán la hoja de ruta que nos permitirán volver a crecer y aseguró que la conformación de este ente tripartito entre Estado, empresarios y trabajadores es una apelación a que construyamos políticas públicas para volver a poner a la Argentina de pie .

También se destaca que la macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente; toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

Por su parte, el ministro Moroni resaltó que estamos planteando que la única salida de la crisis es un proyecto de desarrollo. Ya probamos muchas recetas en Argentina pero no dieron resultados. Esta mecánica de diálogo social es el mejor método que tenemos .

Durante el encuentro, además, se acordó que la primera mesa sectorial será el próximo jueves con representantes de la industria metalmecánica y automotriz. El lunes 26 se reunirá la mesa sectorial de la construcción; el 29 de este mes, los sectores textil, indumentaria, calzado y cuero; y el 30 será el turno de la industria alimentaria.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, destacó como "alentador lo que escuchamos; hay espacio para crecer y acá es donde tenemos que buscar los consensos y seguir adelante .

Héctor Daer (CGT) abogó por la transformación de la Argentina, que se desarrolle y combata las desigualdades existentes y por eso vemos con agrado que no se vuelva a la teoría de la competitividad que implique flexibilización y pérdida de derechos laborales .