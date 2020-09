E l juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires. También les impuso a ambos la prohibición de salir del país, les fijó una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en los próximos tres días y les ordenó la entrega de sus respectivos pasaportes, según consta en el fallo de más de 300 páginas..

Las indagatorias se resolvieron en el marco de una investigación a partir de la que se detectó una red de espías que operó de manera ilegal en el territorio bonaerense bajo el paraguas del Proyecto AMBA de la AFI para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas. El martes próximo a las 11 deberá comparecer Arribas y el miércoles deberá ir Majdalani.

El juez destacó que las seis bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: "Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político".

En esa causa está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje ilegal.

Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso, como el ex policía bonaerense Daniel Salcedo, amplió el procesamiento al también ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por "realización de acciones de inteligencia prohibidas" y procesó sin prisión preventiva al ex espía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA. A Pinamonti lo acusó de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".