E l ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, quedó procesado en la causa por espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, resolución en la que además se le embargó al ex funcionario del gobierno macrista la suma de dos millones de pesos.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien además le prohibió la salida del país a Arribas, mientras continúa sobre él la acusación de ser quien impartía "órdenes" para llevar a cabo tareas ilegales de vigilancia sobre distintas personas a partir de "su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural".

Por su parte, la medida tomada ayer por el juez Augé coloca en la misma situación a la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, quien también fue procesada por esta misma causa y se enfrenta al igual que a Arribas al embargo de un total de dos millones de pesos, además de que se dispuso la prohibición de su salida al exterior.

En la misma resolución, el magistrado además procesó al ex jefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país, aunque le fijó un embargo sobre sus bienes menor al de Arribas y Majdalani, que fue fijado en 700.000 pesos.

El juez sostuvo que se pudo acreditar "al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018", las órdenes por parte tanto del ex titular como de la ex vicejefa de la AFI al procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordinara "un grupo conformado por agentes del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".

En el caso de Coste, el procesamiento deriva de que pese a que estaba en conocimiento de "las prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando", no actuó "conforme a sus deberes" para evitar que se llevaran a cabo estas acciones.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes señalaron en su dictamen que el objetivo del espionaje era detectar la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, en una causa que fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.