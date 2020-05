Tres delincuentes armados y con tapabocas ingresaron a robar a una empresa del partido bonaerense de San Martín donde trabaja el padre de Zaira Rodríguez, la piloto de karting asesinada de un balazo en la cabeza en 2018 a quince cuadras del lugar, y tras amenazar, tirar de los pelos y golpear a una de las empleadas, sustrajeron dinero en efectivo, mochilas y celulares.

El hecho ocurrió este viernes pasadas las 16.30 en la calle Santa Adelina al 1400, en la localidad bonaerense de San Andrés, en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde se encuentra la empresa New Image SRL. Una de las víctimas del robo fue Claudio Rodríguez, padre de Zaira, quien aseguró: "Gracias a Dios no lloramos a nadie. Son basuras. La golpearon a mi novia. Me tienen repodrido. La empresa queda a media cuadra de Villa La Rana, donde viven los mugrientos que mataron a Zai".