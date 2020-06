Una mujer de 60 años fue asesinada a golpes en la ciudad correntina de Bella Vista y como acusado del femicidio fue detenido su esposo. Se trata de Sixta Sandoval, quien murió a los pocos minutos de ingresar al hospital y cuando estaba a punto de ser trasladada a la capital provincial por la gravedad del cuadro que presentaba, detalló el jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la policía provincial, comisario Sergio Aguilar. El oficial explicó que la mujer fue llevada al hospital por uno de sus hijos, mayor de edad, quien todavía no declaró, por lo que aún se desconoce si fue o no testigo del ataque. Por el femicidio fue detenido el esposo de Sandoval, identificado por la policía como Antonio Erracalde (64), quien es padre de los tres hijos de la víctima. "El matrimonio tenía dos varones y una mujer, todos mayores de edad y habitantes de la misma casa, en la que también vivían sus nietos", detalló el comisario. Por otra parte, Aguilar informó que en la comisaría de Bella Vista no se registraron denuncias previas por violencia de género por parte de la mujer. El funcionario policial agregó que la víctima sufrió golpes y lesiones internas, que no se estableció con qué fueron ocasionados, y que se esperan los resultados de la autopsia, que se realizará durante esta jornada. El caso, caratulado como femicidio, es investigado por personal de la Comisaría de la Mujer, el Menor y Asuntos Juveniles y la fiscalía de turno de Bella Vista.