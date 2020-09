Mismo fatídico destino. Un hombre fue asesinado y su hermano resultó herido al ser baleados por dos "motochorros" cuando se resistieron al robo de un auto en el mismo lugar donde en 2008 mataron al padre de ambos durante un asalto, en el partido bonaerense de Merlo. El hecho ocurrió en Rodolfo Diesel al 200, de la localidad de Libertad, en dicho partido del oeste del Gran Buenos Aires, donde residía Héctor Navia Penozo (36), quien trabajaba como colocador de pisos. Voceros judiciales y policiales informaron que Navia Penozo salió de su casa y subió del lado del acompañante a un Peugeot 207 color negro, mientras su hermano Rolando cerraba la puerta y se disponía a ingresar al vehículo. En esas circunstancias, aparecieron en el lugar dos asaltantes armados que circulaban en una moto, quienes amenazaron a los hermanos con intenciones de sustraerles el vehículo y las pertenencias. Rolando contó al canal Crónica TV que uno de los ladrones le pidió "la llave del auto, la billetera y el celular", y que cuando le estaba "dando en la mano", su hermano "baja rápido, quiere reaccionar y no ve al otro (delincuente) que le pega dos o tres tiros"."Cuando escucho un tiro, ya empezamos a forcejear todos, me pegan un tiro a mí y me caigo", relató el hermano de la víctima. El colocador de pisos cayó al suelo gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital Eva Perón de Merlo, adonde ingresó fallecido como consecuencia de un disparo de arma de fuego en el tórax y otro en el flanco izquierdo. Por su parte, Rolando fue llevado al Sanatorio del Oeste de Ituzaingó, con un balazo en la pantorrilla izquierda, sin compromiso óseo ni riesgo de vida, dijeron las fuentes policiales. "Yo me entero en el hospital de que fallece, yo constantemente preguntando si mi hermano estaba bien", señaló Rolando, y agregó: "Me dejó dos nenas, tengo dos sobrinitas que están destrozadas, una de 12 años y otra de 7". El crimen de Héctor ocurrió en el mismo lugar en el cual el 9 de enero de 2008 el padre de los hermanos, Siverio Cejas Navia (49) fue asesinado de varios balazos en el pecho por un delincuente que ingresó a robar al almacén y verdulería que tenían en la vivienda. "Mi mamá está destrozada, ya enterró a mi viejo, ahora enterró a un hijo, imaginate lo que está sufriendo", dijo Rolando, y añadió: "Yo también los vi a los dos fallecer, yo llegué de trabajar ese día, estaba presente cuando falleció mi viejo".