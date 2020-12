E staba de visita en la casa de su hija y la mataron. Una ex concejala del partido bonaerense de Campana fue asesinada de un balazo por un delincuente que entró a robar en Phoenix. Se trata de Andrea "La Polaca" García (53), quien también fue secretaria de Desarrollo Humano y continuaba militando en el peronismo local. Según Facundo Aphlalo, integrante del Movimiento de Restauración Peronista (MRP) de Campana en el que militaba García, el hecho sucedió la noche del pasado miércoles (hora local) en un dúplex ubicado en el interior de un gran complejo de residencias de Phoenix, estado de Arizona, en el que la hija de García, Julieta, vive desde hace unos cinco años. De acuerdo al relato que la hija de la exconcejal realizó a sus allegados, al menos un delincuente ingresó al inmueble con aparentes fines de robo y sorprendió a García en la planta baja. "Entraron al barrio, que es como si fuera un Nordelta, Entraron a robar a la casa y la sorprendieron en la planta baja del dúplex. Aparentemente Andrea, que era una persona con mucha valentía y aguerrida, quiso forcejear o sacarle el arma y le dispararon cerca del tórax", detalló Aphlalo. La víctima fue atendida por personal médico pero falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas. Aphlalo, quien aseguró que mantenía con García una relación similar a la de una madre con un hijo, manifestó que la policía de Phoenix inició en el acto una investigación, aunque por el momento él no fue notificado de que haya habido detenidos por el hecho. La noticia del crimen fue dada a conocer por la exintendenta de Campana y concejal Stella Giroldi durante la sesión realizada ayer en el Concejo Deliberante local.

La edil manifestó que le habían informado acerca del episodio ocurrido en el país del norte: "Quiero salirme del contexto, pero me terminan de dar la noticia de que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro. Exconcejal, exsecretaria, una compañera y una amiga. Nada más", dijo llorando. La sesión del Concejo fue suspendida tras conocerse la noticia y continuará la próxima semana. Por su parte Aphalo, en su cuenta de Facebook, publicó un texto debajo de una foto de ambos: "Te arrebataron la vida.. y ahora? A quién le hincho las pelotas, con quién me río, me enseñaste mucho de lo que soy ahora.. pero no era el momento".

"No tengo palabras más que un nudo en la garganta que me mata por dentro, te voy amar toda mi vida Polaca de mi corazón, volá alto y guíame siempre", agregó en otro tramo del escrito.