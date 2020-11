Yanina Valenzuela, de 38, fue asesinada en la localidad santafesina de Reconquista, aparentemente, por su ex pareja, quien luego se suicidó en el mismo lugar. Los cuerpos de Valenzuela y de su ex pareja Victoriano Martínez fueron encontrados esta tarde por la policía tras un aviso de los vecinos del barrio, que no veían movimientos en la vivienda desde hacía unos días. "Todo indicaría que no habría terceros o extraños, porque la casa estaba cerrada por dentro y no había accesos forzados", dijo el fiscal al retirarse de la vivienda.

En tanto, una hermana de Valenzuela dijo al medio local Reconquista Hoy que "estaban separados desde hace cuatro meses y él la amenazaba", y que "la semana pasada (la mujer) había hecho una denuncia" por esa razón. La pareja tenía un hijo de 6 años, y el fiscal agregó que la mujer asesinada "tendría hijos de otra pareja anterior".