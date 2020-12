U n nene de cinco años murió y su madre resultó herida luego de ser atropellados por un auto que circulaba a toda velocidad y que después de embestirlos se dio a la fuga. El violento accidente ocurrió en la esquina de Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. Según confirmaron fuentes policiales, al menor. de nombre Isaac, y su madre, una mujer de 45 años identificada como Débora Inés Agosti, los atropelló un auto Volkswagen Golf GTI blanco que era conducido a gran velocidad por la avenida Directorio. Las víctimas, en tanto, cruzaban por San Pedrito cuando de repente el vehículo las golpeó y luego escapó con rumbo desconocido. Los testigos coinciden en varios aspectos. En, por ejemplo, la fuerza del impacto, las graves lesiones que sufrió el niño y sobre todo, en la desidia del chofer del vehículo, que luego de embestir al menor y a su mamá, se dio a la fuga en pocos segundos con rumbo desconocido.

Sin embargo, gracias a los datos aportados por aquellos que presenciaron el hecho, más las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona, se pudieron obtener los primeros resultados para avanzar en la detención del sospechoso. En efecto, los investigadores ya lograron identificar la marca del auto, el modelo y lo más importante: la patente. Resta por detectar todo el trayecto que hizo el automovilista luego del accidente.

Segundos después del accidente vial, un oficial de la Policía de la Ciudad que estaba en el lugar irradió el alerta hacia todas las comunas para dar con el sospechoso, mientras solicitó una ambulancia de SAME. Al lugar concurrieron tres unidades del servicio de emergencias y la tranquilidad del barrio se vio abruptamente interrumpida con el sonido de las sirenas y el gran operativo policial que se montó en la zona tanto para asistir a las víctimas como para dar con quien podría ser condenado por el homicidio culposo.

El chico, aún con vida, fue trasladado al hospital Piñero aunque horas después se confirmó el fallecimiento. La madre, en tanto, permanece internada. En la esquina del accidente hay ubicadas varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de la justicia. En el caso interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N° 55, a cargo del fiscal Eduardo Cubría.

Hernán, testigo del accidente, aseguró que el Golf blanco nunca intentó frenar luego de atropellar a las víctimas. "Ni bien pasé vi un nene tirado en el piso. Te shockea la situación. Ya te dabas cuenta de que no parecía que iba a sobrevivir. No vi el momento donde los levanta. Vi el auto que venía rápido. Un señor puso una camioneta blanca parando el tránsito. Los cuerpos estaban tirados más o menos en el medio. Estaban chorreando sangre, horrible. Había gente llorando. Me encontré con una mujer tirada en el piso y cuando la levantan para la ambulancia empezó a gritar, no se entendía qué decía. Empezó a los gritos la mujer pero eran balbuceos. El vehículo lo pisó y nunca se acercó ni para ver qué hizo. La onda verde es de 48 kilómetros por hora. Si venís a más de 48 te comés todos los semáforos en rojo, no tiene sentido. No venía a más de 80 kilómetros, pudo haber frenado", expresó el joven.