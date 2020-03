U n hombre de 37 años que se entregó en una comisaría de Vicente López quedó detenido acusado de haber sido quien el jueves pasado mató de dos puñaladas con un abrecartas a un joven en la salida de un bar del barrio porteño de Palermo. El imputado fue identificado como Antonio Santiago Ramos Chávez (37), quien quedó acusado del "homicidio simple" de Leonardo Javier Costa Vidal (35), cometido hace seis días a metros del bar Makena, ubicado en Fitz Roy 1519, de Palermo.

En una declaración que no tiene validez judicial, al entregarse en la comisaría 2ª de Vicente López, en Florida, Ramos Chávez dijo que se presentaba para ponerse a disposición de la Justicia y que se había "defendido" con el abrecartas luego de haber sido golpeado por un patovica y la víctima, quienes le habían impedido el ingreso al lugar. Pero cuando fue indagado por la jueza Yamile Susana Bernan y el fiscal que investigó el hecho, Marcelo Munilla Lacasa, se negó a declarar. Si bien recién trascendió ayer, Ramos se entregó en la comisaría el mismo jueves del crimen pero en horas de la noche, cuando los investigadores ya lo tenían identificado y estaban por allanar su domicilio en Vicente López.

"Lo teníamos filmado en el lugar del hecho, en el camino que hizo hasta tomarse un colectivo en avenida Santa Fe y Godoy Cruz rumbo a Vicente López, por los videos de ese colectivo, el GPS de la unidad y hasta por la tarjeta SUBE que utilizó para el viaje", dijo una fuente judicial. Según lo que pudieron reconstruir el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 27, Munilla Lacasa, y los detectives de la comisaría vecinal 14 B, todo se dio por una discusión en la puerta del boliche. Costa, quien era empleado de un canal de cable, era habitué del bar, conocía a los dueños y empleados y aquella madrugada, alrededor de las 4, cuando se retiraba junto a un amigo, ayudó a un patovica a impedir el ingreso de Ramos Chávez, quien estaba acompañado por una mujer.

"Dentro del local no sucedió nada, el problema fue en la puerta cuando la víctima se iba y Costa Vidal paró a darle una mano al patovica que no dejaba entrar al imputado. Le dijo que no iba a poder entrar y le dio un empujón", contó uno de los investigadores. La víctima caminó a acompañar a su amigo rumbo a un auto estacionado y cuando regresaba a la puerta del boliche, en la esquina de Fitz Roy y Cabrera, fue abordado por el agresor, quien en medio de la pelea sacó el abrecartas y le aplicó dos puntazos, uno en el abdomen y otro en el tórax, que le provocaron la muerte. Los videos de las cámaras de seguridad captaron el recorrido que hizo el homicida, primero junto a la mujer que lo acompañaba, quien a las pocas cuadras se separó, hasta llegar a la avenida Santa Fe y Godoy Cruz, donde se tomó el colectivo hacia Vicente López. A 100 metros del sitio del crimen, la Policía de la Ciudad secuestró el arma homicida, un abrecartas con su vaina de madera, que además tenía una huella dactilar que está siendo analizada como evidencia. Con esta calificación de "homicidio simple", en caso de ser procesado y luego condenado en un juicio oral, Ramos Chávez podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.