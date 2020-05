Juan Carlos Blumberg, el padre de Axel, el joven que hace 16 años fue secuestrado en la localidad de Martínez y asesinado tras 6 días de cautiverio, aseguró que el homicida de su hijo que pidió la prisión domiciliaria por el coronavirus "es un asesino" que debe cumplir la condena en prisión y pidió que se rechace su solicitud porque en la cárcel donde está alojado no hay casos de contagios. Blumberg dijo que el condenado José Jerónimo Díaz, quien solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria por temor a contraer el coronavirus en prisión, "es un asesino. No está infectado y en la cárcel donde está no hay contagios. Tiene que estar en cana cumpliendo la pena. En plena pandemia y mientras los ciudadanos de bien estamos cumpliendo el aislamiento social obligatorio, hay delincuentes condenados por delitos gravísimos como el de mi hijo y de suma peligrosidad", sostuvo el padre de Axel. Entre los fundamentos enunciados por su defensa oficial, Díaz señaló que está detenido en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Resistencia, Chaco, la tercera provincia con mayor cantidad de contagios de Covid-19 del país. También argumentó la necesidad de estar en su casa por una enfermedad de su esposa. "Este tipo fue el que ejecutó de un balazo en la cabeza a mi hijo. No puede salir, tiene que cumplir toda la pena en prisión. Es un caradura", afirmó Blumberg.