L a televisión se transformó en una gran compañera de los argentinos durante 2020, debido a la cuarentena que comenzó a mediados de marzo. Por ello, con expectativas por un 2021 auspicioso, los canales de aire se preparan para competir en enero, algunos con reemplazos, con programas nuevos, y otros intentando mantener el liderazgo. América TV fue la emisora que más movió piezas para su arranque. La mayor sorpresa la dan con sus nuevas figuras con nombres fuertes. Horacio Cabak se encargará de "Polémica en el bar" mientras Mariano Iúdica disfruta sus vacaciones y también sustituirá a Guillermo Andino en "Informados de todo", junto a Sofía "Jujuy" Giménez. En tanto, Karina Mazzocco conducirá "Fantino a la tarde" durante el receso de Alejandro. Y esta noche a las 23.30 arrancará "Los Mammones", programa de humor y entretenimientos de Jey Mammon que ocupará el lugar de "Animales sueltos". "Intratables" también tendrá animador de reemplazo, ya que el panelista Paulo Vilouta se encargará de la conducción en ausencia de Fabián Doman. Un cambio adelantado fue el de Guillermo López y Soledad Fandiño, que desde el fin de semana no sólo tienen su programa "Santo Sábado" a las 22, sino que sumaron los domingos en el mismo horario con "Santo Especial". Telefé lideró el 2020 con dos puntos promedio por encima del Trece, su principal competencia, y sobrepasó los 20 puntos en varias ocasiones gracias al éxito de "MasterChef Celebrity". Por ello, este año lo arranca con la definición del reality en las próximas semanas, que finalizará casi al mismo tiempo que el "Cantando 2020", programa que no pudo alcanzar nunca al certamen de cocina en audiencia. Se espera que en poco tiempo arranque "Minuto para ganar", en versión verano, con Marley y Flor Peña, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis como co-conductoras rotativas. Pero tanto este ciclo como "Monzón" y "Apache", dos series biográficas de 2019, que también tienen pautado estreno muy pronto, no tienen fecha confirmada, ya que las autoridades están confiadas en mantener el liderazgo hasta que arranque la segunda temporada de "MasterChef" con famosos, también sosteniéndose con la popularidad de sus latas que logran buenos números. El Trece tampoco tendrá grandes novedades veraniegas. Con la gran ausencia de los almuerzos de Juana durante el verano, le tiene fe a la novela mexicana "Te doy la vida", que tomará el horario del "Cantando..." cuando finalice, a mediados de mes. La única modificación drástica será en "Telenoche", que luego de la abrupta salida de María Laura Santillán, en enero estará a cargo de Dominique Metzger y Federico Wiemeyer. La dupla principal será Diego Leuco-Luciana Geuna. En Canal 9 arranca hoy a las 23 el formato nocturno semanal de "Todo puede pasar", con Nicolás Occhiato, que irá en lugar de "Nada personal" de Viviana Canosa. La TV Pública aprovechará el verano para mantener la repetición de "Todo por dos pesos" los viernes a las 22.30 y el 18 estrenará el programa de servicios "Magazine de la mañana", comandado por Gabriel Corrado y Mariela Fernández.