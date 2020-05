L a habitación del pánico" es una película estadounidense de misterio y suspenso de 2002, protagonizada por Jodie Foster como una madre divorciada y Kristen Stewart, su hija, que compran una lujosa casa en Nueva York. La misma tiene una habitación oculta, con circuito cerrado de TV, blindada y construida como refugio en caso de robo por el anterior dueño, pero la propia habitación será el centro de atención ya que unos ladrones buscaran unos bonos bancarios con valor de 22 millones de dólares que están escondidos allí.

"El doctor tiene un cuarto cerrado con alarma", dijo hace unos días Paola Fuentes, la ex empleada de Rubén Mühlberger. "Nadie sabia qué es lo que tenía allí, porque cada vez que nos acercábamos sonaba una alarma", contó. En "Intrusos", los panelistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron qué había en la "habitación del pánico" de Mühlberger. "El cuarto al que sólo podía acceder él no sólo tenía alarma, también dos cerraduras y un código alfanumérico. Adentro tenia aparatología de última generación para ver y espiar a todos sus empleados, una centralita telefónica para escuchar todas las conversaciones, monitor y computadora", como la habitación secreta de la famosa película. "Había perfumes importados, dinero en efectivo y anillos y relojes valuados en millones de dólares no declarados. Él tenía esa persecuta de que siempre lo querían robar. Además guardaba allí sus medicamentos e inyecciones. Llegó a tomar 60 pastillas por día y aplicarse 40 inyecciones en la panza para quemar grasas", destacaron. "También guarda velas rojas y negras, para los trabajos que hace. Con los pedidos que recibe para accionar sobre gente que él siente que lo abandona. Corte de piernas, ataduras y todo tipo de trabajos. Y también hasta una tabla ouija para llamar a los espíritus", según informo Lussich. Pallares dijo que "una paciente que estaba siendo atendida en uno de los consultorios, semidesnuda con las piernas abiertas, descubrió que una cámara la estaba enfocando. Indignada salió al exterior gritando, y fue entonces cuando todos los empleados de la clínica se enteraron de que estaban siendo filmados. Es otra denuncia que está radicada contra el médico de los famosos".