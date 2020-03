T emor global por el coronavirus. "Crónica" recopiló ocho historias alrededor del mundo y sus protagonistas explicaron la situación por la que les toca transitar. ¿Cómo es estar aislado en Sicilia? ¿Qué ocurre en los centros comerciales de Singapur? ¿Se puede ser vegana en un país con falta de insumos?

En medio del caos por el Covid-19, Juan Lencina, un argentino de 29 años radicado en Sicilia, Italia, contó algunos detalles de lo que es vivir día a día en el epicentro de la pandemia: "En un día normal, la policía te para y tenés que andar con un papel que justifique tu presencia en las calles". El joven, de profesión electricista, señaló que "para entrar a comprar en un supermercado no se permiten ingresos múltiples, por lo que hay que esperar horas y horas en largas colas que deben realizarse a un metro de distancia".

Algo similar ocurre en Dublín, República de Irlanda. Allí, Noelia, una joven de 30 años que trabaja en un hostel, indicó: "Nosotros dependemos mucho del turismo, que ha bajado muchísimo. Aquí faltan barbijos, cerraron los colegios, las universidades, los museos, las entidades públicas y todos los eventos que superen las 500 personas al aire libre y las 100 personas en un lugar interior. Los supermercados están colapsados. Yo soy vegana y me resulta muy complicado poder comer. Estuve horas y horas recorriendo góndolas y no encontré nada. Solo rescaté un par de latas de arvejas y choclos que había. Me siento como en la guerra".

Sebastián, de 27 años, vive en Berlín, Alemania, donde recientemente la canciller Ángela Merkel expresó que en los próximos meses, entre el 70% y el 80% de la población va a tener coronavirus si no se toman medidas. "He visto que se están buscando soluciones, como por ejemplo se le solicita a la gente que toma el bus que suba por la puerta trasera y compre el boleto de antemano para evitar el contacto con el chofer. También suelen frenar los recorridos de los subtes para hacer controles. Es para preocuparse", detalló.

España también está en alerta. Otro de los jóvenes, también llamado Sebastián, reside en Madrid y dijo: "Esta es la zona con más contagios. Estoy haciendo un máster, y a partir del próximo lunes tendré clases virtuales durante al menos dos semanas. Acá muchos artistas han tenido que cancelar fechas de sus giras. En las redes, por ejemplo, veo todo el tiempo posteos de bares anunciando cierres temporales.También la mayoría de los festivales grandes están tambaleando, porque de cancelarse las pérdidas serían gigantescas", especificó.

Hace tres semanas, Boris buscó refugio en París, Francia, sin pensar lo que iba a ocurrir: "Es muy común ver gente con barbijos. La gente está muy paranoica, se lava todo el tiempo con alcohol en gel. Incluso estamos muy pendientes de una aplicación que te dice cuántos infectados hay en el país", expresó. Por su parte, Iván, instalado en Copenhague, Dinamarca, afirmó: "No nos queda otra que seguir lo que dicen las autoridades".

Marlène, de 22 años y oriunda del país galo, llegó a la Argentina para un intercambio cultural y se llevó una gran sorpresa: "Cuando arribé solo tuve que completar un papel con mis datos personales, datos del vuelo, y dónde me quede los últimos 14 días. Luego me puse en cuarentena por voluntad propia".

Por último, el reconocido periodista Flavio Azzaro, quien permanece de vacaciones junto con su novia en Singapur, contó que los shoppings están vacíos por temor. "Pase lo que pase, no tenemos miedo", cerró.