S i bien la fecha para la reanudación del fútbol a nivel mundial es incierta, en la mayoría de los clubes los dirigentes continúan trabajando, ya sea en el rubro sueldos o en posibles refuerzos para encarar el nuevo semestre. En ese contexto, desde Italia se conoció ayer una noticia que resonó en el Monumental: el posible regreso de Gonzalo Higuaín a River. Así lo informó el periódico italiano TuttoSport en su portada, comparando la posibilidad del delantero de la Juventus con el caso de Carlos Tevez, quien en su momento abandonó Turín para pegar la vuelta a Boca.

Si bien la pandemia de coronavirus viene siendo protagonista en todos los medios, TuttoSport sorprendió ayer en su tapa con una foto de Higuaín y el título "Futuro con estilo Tevez", haciendo referencia al antecedente del Apache, quien a mediados de julio de 2015 se desvinculó de la Vecchia Signora para volver a calzarse la camiseta xeneize. ¿En qué se sustenta el posible retorno del Pipa? En que Juventus tiene previsto renovar su delantera con Mauro Icardi (PSG) o el brasileño Gabriel Jesús (Manchester City), y por ende no le renovaría el contrato a Higuaín, que se vence en junio de 2021. "Puede regresar a River y liberar un lugar para Icardi o Gabriel Jesús", agrega el diario italiano sobre Higuaín, quien debería sentarse a negociar su salida de la Juve. Así, con 32 años, el ex delantero de la Selección Argentina podría ilusionarse con su regreso al club que lo vio debutar en Primera, en 2005. Con la camiseta del Millonario, Higuaín disputó 41 partidos y convirtió 15 goles, y a fines de 2006 fue vendido a Real Madrid. Hoy, tras una larga experiencia europea, el Pipa no descarta volver a Núñez, en parte por la intención de Juventus de rescindirle contrato y, a la vez, porque siempre admitió que le gustaría cumplir ese sueño.