Momentos de tensión se vivieron en el Cruce Varela cuando varios repartidores reclamaban por seguridad y un conductor quiso pasar por la manifestación. Según denunciaron, el hombre sacó un arma y los amenazó, y luego forzó el pase con su auto y atropelló a uno. En los videos se ve cómo decenas de repartidores persiguieron al conductor, que finalmente se bajó corriendo y fue linchado en la localidad de Berazategui.

En las imágenes, se ve a algunos deliveries golpear con sus cascos las puertas y los parabrisas del auto, en el que viajaban también una mujer y un chico. Luego, otros los ayudan a bajar del vehículo. "Tranquilo que no vamos a matar a su marido", le dice un repartidor a la mujer.

En la protesta participaban decenas de trabajadores que reclamaban mayor seguridad tras una serie de hechos delictivos, entre ellos el ataque contra Facundo Hambra, que fue baleado en la cabeza en Ituzaingó.

"Somos blanco de cualquier delincuente, no cortamos por cualquier boludez; cortamos porque exigimos seguridad. Queremos más patrulleros en las calles, ya estamos cansados de salir con miedo de no saber si vas a volver a casa, ya no se puede trabajar, exigimos seguridad para nosotros al igual que todos los ciudadanos", sostuvo Lucas, uno de los trabajadores. Los deliveries pidieron justicia por Facundo Hambra, que fue baleado en la cabeza el lunes.