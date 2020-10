En las últimas horas se filtró un audio del dueño del bar donde se produjo la explosión por la cual Lucía perdió la vida. Dura 40 segundos y se cree que está dirigido a su círculo íntimo. El dueño minimiza la situación y, además, culpa a los jóvenes de haber estado jugando con el alcohol, según lo que se escucha. Increíble, pero real.

"Les cuento a todos por acá, porque me están llenando de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, sí pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y, jodiendo, se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación, pero nada más que eso: un garrón", se escucha decir a quien se supone que es dueño del bar de San Miguel, que ahora está clausurado.

En medio de los repudios de familiares y vecinos, el bar emitió un comunicado en el que manifestó que lamenta "profundamente los hechos sucedidos". "Esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la Justicia", expresaron desde el lugar.

La Justicia investiga las responsabilidades civiles y penales en relación con la muerte de Lucía y con los ocho chicos que resultaron heridos.