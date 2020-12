El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge rechazó ayer enviar a Dolores la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal durante el gobierno de Cambiemos, mientras que desde los tribunales de Comodoro Py insisten en que el expediente debería tramitarse en Capital Federal, donde se encuentra la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Auge rechazó un planteo de dos de los querellantes -el ex jefe del Ejercito César Milani y el ex funcionario Oscar Thomas- de remitir la causa al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien interviene en otro expediente por espionaje, aquel en el que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. "No existe identidad material entre las presentes actuaciones y sus acumuladas con la causa tramitada ante la Justicia de Dolores. Existe una evidente falta de coincidencia entre los hechos estudiados en uno y otro expediente", sostuvo el juez Auge al rechazar el planteo.