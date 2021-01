Según informó Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de esta semana, Loto Plus, Poceada de la Ciudad y Loto 5 Plus aumentará el valor de la apuesta, a saber: Loto Plus completo (Tradicional, Desquite y Sale o Sale) pasará a costar 100 pesos, que se pondrán en vigencia el 20/1/21. Loto 5 Plus, desde el 22/1/21, será 50 pesos lo que costará jugar una boletita, con pozo asegurado mínimo de 2.000.000 de pesos. En la Quiniela Poceada, desde ayer, la apuesta es de 50 pesos.