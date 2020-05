El titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, manifestó que la cantidad de pasajeros en los trenes "aumentó en un 10%" con las nuevas actividades que se permitieron a partir de esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mostró su preocupación respecto de los futuros problemas que habrá para mantener el distanciamiento social en las formaciones cuando aumente la cantidad de pasajeros.

Sasia advirtió que "cuanto más se flexibilice la cuarentena, puede darse que los pasajeros viajen parados o sin cumplirse el distanciamiento social", lo que no permitiría cumplir con las medidas sanitarias, ya que "a medida que se va flexibilizando la cuarentena, comienza a aumentar la cantidad de pasajeros en los trenes, principalmente en las líneas Roca y Sarmiento".

En este sentido, el dirigente gremial indicó que los ferrocarriles están al "35 o 40% respecto a un día normal" y valoró que "las recomendaciones de que no se use transporte público pueden ayudar a que no se junte tanta gente en horarios pico", porque la mayoría de las actividades "trabaja en los mismos horarios y habría que repensar eso".

Por su parte, el titular de la Unión Ferroviaria descartó la posibilidad de duplicar la frecuencia de los trenes para transportar a los trabajadores y cumplir con el distanciamiento.