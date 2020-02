L a alarma por la expansión del coronavirus llegó al país. Unos 800 pasajeros de dos vuelos procedentes de Italia fueron revisados ayer para determinar si tenían algún síntoma, en el primer día de control sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud, que constató la temperatura de alrededor de 400 personas sin registro de casos sospechosos. Además, "Crónica" comprobó en farmacias porteñas que aumentó la demanda de barbijos.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Roma y arribó ayer a las 5 a Ezeiza se convirtió en el primero en ser sometido a un protocolo especial para evitar el ingreso del coronavirus al país.

Según el protocolo anunciado por el Ministerio de Salud, la aeronave fue ubicada en una plataforma remota y sus pasajeros contestaron preguntas del personal de sanidad, que subió al avión con guantes, barbijos y antiparras. Antes de descender de la máquina, las personas que llegan a Ezeiza deben firmar una declaración jurada en donde se detalla en qué países estuvieron, si tienen síntomas compatibles con la enfermedad o mantuvieron contacto con algún infectado.

Ante la controversia sobre si todos los pasajeros deben ser sometidos a controles de temperatura, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que "no funcionan esos sistemas, no son efectivos, por eso estamos implementando lo mismo que en Italia, Suiza y otras partes del mundo y les hacemos firmar una declaración jurada en donde no pueden mentir".

La funcionaria aclaró que la Argentina no hace controles de temperatura "porque cualquier persona se puede tomar un antitérmico una hora antes de bajar del avión o también se puede dar el caso de algún pasajero que tenga fiebre porque está atravesando un caso de influenza común".

Ayer, personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras montó un operativo para los dos vuelos que arribaron desde Roma: el AR1141 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a las 5.03 con 270 pasajeros a bordo; y el AZ680 de Alitalia, que tocó pista a las 8.05 con 382 pasajeros.

En ninguno de los casos fue necesario ubicar a las aeronaves en los puestos remotos, por lo que se siguió el procedimiento habitual con salida de los pasajeros por las respectivas mangas.

Se trabajó de acuerdo con el procedimiento que se estableció durante las reuniones mantenidas el lunes en Ezeiza entre las autoridades de Salud y los distintos organismos que operan en la estación aérea.

Ni bien los aviones llegaron, el personal de Sanidad de Frontera ascendió a las aeronaves y recogió los formularios que la aerolínea les había entregado previamente, junto con un folleto con las recomendaciones para el caso de presentar algún síntoma compatible con el virus, donde los pasajeros consignaron sus datos personales.