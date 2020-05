El primer ministro de China prometió un mayor gasto público para revivir su economías tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, pero no anunció ningún paquete de ayuda a gran escala como los adoptados por otras potencias como Estados Unidos o Japón. En la apertura del Parlamento ceremonial de China, el premier Li Keqiang dijo a los legisladores que Beijing no fijará una meta de crecimiento anual, como hace siempre en este evento, dada la incertidumbre mundial y a fin de centrarse en la lucha contra el brote local, que está en remisión. "La batalla contra el virus aún no ha llegado a su fin", advirtió Li, el segundo en la jerarquía política de China detrás del presidente Xi Jinping y el encargado del manejo de la economía del país, la segunda mayor del mundo.