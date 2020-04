U na videoconferencia con gobernadores completó la extensa jornada del presidente Alberto Fernández, quien durante la mañana se reunió con especialistas del Instituto Médico Malbrán y siguió el minuto a minuto del encuentro de su gabinete con empresarios y sindicalistas. Desde la quinta presidencial de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente dialogó con todos los mandatarios provinciales.

Fue el día dedicado a definir los detalles del esquema que regirá el destino económico y social de la etapa que comenzará el lunes 13 de abril. Lejos de llegar a su fin, el aislamiento social obligatorio entrará "en una nueva etapa", había adelantado el Presidente. "En la medida en que se puedan desarrollar algunas actividades sin afectar la salud de la población, se van a desarrollar. Las otras seguiremos tratando de ver, pero ahora hay que cuidar la salud", señaló por su parte el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Durante la comunicación se confirmó que avanzarán con el plan del jefe de Gobierno porteño para dar especial atención y resguardar a los mayores de 65 años.

Además, el Presidente confirmó un nuevo auxilio financiero para los distritos, en tiempos en los que los gobernadores señalan la fuerte caída en su recaudación, producto del parate económico.

Grifos cerrados

El dilema es claro: hay presión de empresarios y diversos distritos para una mayor apertura de la economía, buscando mitigar el impacto y las derivaciones de la crisis sanitaria, y empezar el largo camino que deberá transitar el país hacia la recuperación. Sin embargo, en los últimos días Fernández remarcó que no piensa arriesgar la salud de los argentinos para priorizar la actividad productiva. "Recomendamos mantener la mayor cantidad de grifos de la actividad cerrados", habían señalado los especialistas que asesoran a la Casa Rosada.

Con el pico de casos de la pandemia esperado para la primera quincena de mayo, el gobierno no quiere salir del caparazón del aislamiento social, una de las claves que reconocen todos los expertos. La otra gran medida, hacer testeos masivos, está en marcha, aseguran desde la Casa Rosada, y destacan las compras de insumos realizadas en las últimas semanas.

Ayer, Fernández -acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el de Salud, Ginés González García- aseguró ante los gobernadores que no permitirá, al menos por ahora, que las provincias adopten un criterio diferente al de la Nación. Es decir que aquellas que tengan menos infectados se adelanten al resto en el reinicio de la actividad. El argumento lo explicó claro el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien señaló: "Si vos empezás a abrir, la gente se relaja. Y el que no puede trabajar dice "porqué este sí y yo no". El mismo criterio se aplicará para las provincias.