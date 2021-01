Rescatistas encontraron un segundo cuerpo entre los escombros de una avalancha ocurrida tras el derrumbe de una colina en el pueblo de Ask, en Noruega, lo que elevó a dos el número de fallecidos, mientras otras ocho personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades. "Todavía tenemos esperanzas de encontrar sobrevivientes", informó a la prensa Roy Alkvist, uno de los oficiales de socorro, tres días después de un impresionante alud de tierra que dejó diez personas heridas en una ciudad al noreste de Oslo. En la mañana de ayer, la responsable de la policía local, Ida Melbo Oystese, dijo que esperaba encontrar sobrevivientes en las "bolsas de aire" que quedan de los edificios que siguen parcialmente intactos. La policía no dio detalles de la identidad de la persona encontrada muerta ayer entre los escombros por una brigada canina, pero sí dio a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. En Ask, en el municipio de Gjerdrum, localidad de 5.000 habitantes a 25 kilómetros de la capital noruega, el terreno se hundió temprano el 30 de diciembre, lo que provocó la evacuación de mil personas que no pudieron regresar a sus casas porque el suelo permanecía inestable. "Estamos instalados en un hotel, es una situación completamente surrealista y terrible", dijeron dos residentes evacuados.