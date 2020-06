C on un repaso de la situación y el compromiso de profundizar la revisión de las decisiones, los ministros de Salud de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia se reunieron ayer ante el sensible aumento de casos registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de los puntos que acordaron Ginés González García, Fernán Quirós y Daniel Gollán fue la creación de una sala de situación especialmente para esa zona, coordinada por ellos tres. Es una de las iniciativas para retomar el trabajo en conjunto y dejar de lado las diferencias en estrategias y opiniones.

En el resto de los temas tratados, especialmente el pedido para dar marcha atrás con los permisos para corredores y salidas recreativas en la ciudad, no hubo definiciones concretas. Más allá de eso, se espera que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haga anuncios en una conferencia de prensa convocada para esta mañana.

Si bien desde la ciudad aseguran que el tema es la búsqueda de casos y las estrategias para ampliar los testeos, nadie descartaba que haya referencia a la discusión entablada con funcionarios nacionales y de la provincia respecto de las aperturas que se dieron en el territorio porteño.

Transporte y runners

Al concluir la reunión, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó que siguen buscando medidas para restringir el uso del transporte público y la cantidad de personas que salen a correr en la ciudad.

"No nos gusta lo que está pasando con el transporte público", aseguró el ministro, con un barbijo con el escudo de Racing. "Lo dijimos el primer día, que (el transporte) es el lugar donde la posibilidad de contagio se expande rápidamente. La circulación significa más riesgo de contagio", agregó. En ese sentido, desde la Casa Rosada adelantaron que endurecerán los controles y mejorarán la vigilancia en los distintos accesos.

También mostró su descontento con "la imagen" de los miles de habitantes que salieron a correr el lunes pasado por la noche luego de que el gobierno porteño habilitara esa actividad. "Es una imagen no demasiado buena", dijo, luego de anunciar que buscarán consolidar un único índice estadístico sobre los contagios y los fallecidos que ocurran en la superficie del AMBA. No obstante, aclaró que el tema "no me preocupa centralmente".

Diferencias

Una vez más, el representante del gobierno bonaerense -en este caso, el ministro de Salud de Axel Kicillof, Daniel Gollán- propuso establecer una marcha atrás con las licencias recreativas y de ejercicio físico, y ofreció poner "una fecha de principio y fin bien claros" para minimizar el malestar ciudadano.

Desde la ciudad, sin embargo, Fernán Quirós pidió tiempo para seguir analizando el índice de contagios antes de tomar una decisión. Los porteños argumentan que pasan entre 10 y 15 días desde una medida hasta que se refleja en la cantidad de casos.