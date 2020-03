Diego Maradona se refirió ayer a la determinación de suspender el fútbol argentino hasta el 31 de marzo, a raíz del avance del coronavirus , y le mandó su apoyo al titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi.

"Quiero agradecerle de corazón al Turco Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados, por cuidar a todos los jugadores del fútbol argentino y ponerse en contacto conmigo para conocer mi opinión y mi estado de salud", escribió el campeón del mundo a través de su cuenta de Instagram.

Maradona acompañó el mensaje con una foto de Marchi, quien transmitió al Gobierno y a los directivos de la Superliga Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el pedido de los jugadores de suspender la actividad.

"Yo siempre estuve del lado del jugador, no importa el club o el deporte que practique. Y banco a muerte la determinación de parar todo, por lo menos hasta el 31 de marzo. Paremos la pelota, muchachos. Paremos todo. ¿Qué estamos esperando?", concluyó el entrenador de Gimnasia.

En los últimos días, Maradona, en la previa del partido con Banfield, había respaldado la decisión de los jugadores de River de no presentarse al juego ante Atlético Tucumán en el Monumental, a modo preventivo por la pandemia. Al respecto a había dicho, con su particular estilo: "Mira que a mí las gallinas no me van, pero si tomaron esa decisión las banco a morir. ¡A morirà!"

Por lo pronto, Maradona se puso esta vez del lado del jugador y apoyó la decisión que tomó Marchi de frenar la actividad de todas las categorías del fútbol argentino, en principio, hasta el 31 de marzo, y hasta se podría extender el tiempo.