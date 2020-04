Pese al anuncio oficial del Banco Central de la puesta en marcha de una línea de crédito especial a una tasa del 24% para el pago de sueldos, los bancos aún no han implementado de forma amplia el otorgamiento de los préstamos, sobre todo a las empresas que están con mayores dificultades debido al parate económico provocado por la cuarentena preventiva y obligatoria.

El Banco Central habilitó el 19 de marzo una línea de crédito a una tasa del 24% destinada a cubrir las necesidades financieras de las empresas para hacer frente al pago de sueldos de marzo, que deben efectivizar entre esta semana y la que viene. En tanto, son muchos los casos de los empresarios que al consultar a su oficial de cuentas se encuentran con la misma respuesta: "Todavía no lo implementamos". En otros casos, los bancos no acceden a prestar el dinero porque la empresa que ya tiene línea de crédito abierto, ya no tiene saldo prestable para tomar.

La rápida reconstrucción del canal del crédito será esencial para transitar estos meses de "asfixia financiera provocada por la caída de las ventas" de comercios y empresas, afirmó al respecto ayer en su informe económico la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Y destacó que las primeras estimaciones permiten valorar que la inyección fiscal y monetaria anunciada por el gobierno nacional en las últimas dos semanas se ubicaría en torno a 2,1% del PIB. "El BCRA ha venido flexibilizando encajes con el fin de direccionar financiamiento de capital de trabajo a tasas del 24%", destacó la FIDE sobre la línea destinada a asegurar el pago de salarios de los trabajadores.