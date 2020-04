El histórico jugador del ascenso Daniel Bazán Vera, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua para referirse al trato que Gabriel Heinze tuvo en Vélez con su sobrino, Nazareno Bazán, actualmente en el fútbol de Ecuador. "Si lo cruzo le arranco la cabeza", aseguró.

"Soy una persona que me manejo de esta forma y no tengo pelos en la lengua. Si me lo cruzo (a Heinze), le arranco la cabeza. ¿De qué me sirve que me llame?", sostuvo en diálogo con radio La Red. Y después, agregó: "Siento que a mi sobrino lo boludeó". Desde su presentación, en diciembre de 2017, (bajo el mando del Gringo) en un empate 0 a 0 ante Lanús, Nazareno Bazán solo estuvo presente en 5 encuentros con la camiseta del Fortín, donde realizó la última etapa formativa de inferiores.

"Naza se la aguantó. Hoy está en Ecuador, solo, hace dos meses no sale por la enfermedad. Heinze lo ninguneó , lo trató muy mal".

Desde su llegada a Universidad Católica de Ecuador, Nazareno Bazán convirtió tres tantos en cuatro partidos. "En Vélez le tocó este boludo de Heinze y se tuvo que ir. Me da bronca la situación. No podés jugar con la ilusión de un chico", sentenció.