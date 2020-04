Tras la corridas y balas de goma que se registraron el último jueves frente al frigorífico Penta, en Bernal Oeste, cuando los empleados se manifestaban para repudiar los despidos de 240 trabajadores y reclamar el pago de los salarios adeudados de marzo, quedaron desafectados los policías que tenían orden de "no reprimir", según explicó ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

La policía "actuó mal" en el frigorífico Penta de Quilmes dado que "la orden era no reprimir" a los trabajadores que protestaban en el lugar por despidos y salarios adeudados. "En el caso concreto de ayer, la policía actuó mal", dijo Berni, porque "pudiéndose haber evitado, la represión no se evitó" y consideró que la fuerza "no actuó de manera profesional".

Los agentes quedaron desafectados, y la medida se dispuso a través de la Auditoría General de Asuntos Internos que depende de Seguridad bonaerense.

Los trabajadores fueron reprimidos y algunos heridos con balas de goma por miembros de la fuerza policial bonaerense cuando reclamaban la reincorporación de 240 operarios despedidos, la reapertura de la fábrica y el pago de salarios

El municipio de Quilmes, encabezado por intendenta Mayra Mendoza (Frente de Todos), repudió la represión contra los trabajadores del frigorífico. "De ninguna manera el municipio de Quilmes avala la represión sufrida por los trabajadores y repudia la violencia como mecanismo de solución a este conflicto. Esto se da en el marco de la pandemia por el coronavirus y, en medio de esta crítica situación, 250 trabajadores fueron despedidos por la empresa frigorífica", indicó un comunicado difundido por Ejecutivo de ese distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Desde el municipio, consignaron que Penta SA se encuentra "en conflicto con sus trabajadores" y que se llevaron a cabo reuniones en la sede comunal con autoridades provinciales.