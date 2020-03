La vida humana por sobre el deporte. Eso es lo que pide Lucas Biglia y todos los futbolistas que militan en la Serie A. Porque a pesar de que la actividad quedó suspendida, el mediocampista ex integrante del Seleccionado nacional se quejó de que la Federación Italiana tome la determinación de pausar la competencia recién después de que Daniele Rugani -hombre de Juventus- diera positivo de coronavirus.

"No se le dio la importancia real, fijate que España, con menos casos, suspendió las actividades. Lo mismo en Alemania, pero acá se subestimó. Y en menos de 15 días colapsó todo. El error, en el caso de los deportes, es seguir jugando; nosotros no somos inmunes. Ya tenemos jugadores de Juventus, de Sampdoria, con casos positivos. No se tiene que jugar nada. Paremos un mes, que no cambia nada, ganamos en salud. Enseguida empiezan a surgir los problemas por los derechos de TV... ¿Qué pasa, morimos por un peso más?", manifestó en declaraciones a TyC Sports.

Y sentenció, a la hora de hablar de la vida cotidiana, que "mis hijos no perdieron clases, hacen clases online, con diferentes profesores, es un grado de estrés muy alto, porque estás encerrado, pero los chicos igual pueden estudiar. Después buscamos entretenerlos, por ahí, mismo dentro del lugar donde vivimos, bajo con el más chico a jugar a la pelota...".