"Las personas no pueden quedarse en sus casas, tienen que salir a buscar su sustento", señaló el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestándose en contra de la cuarentena y agregó: "Yo no puedo, como jefe de Estado, salir gritando por ahí ‘va a morir todo el mundo, no hay forma’. No podemos entrar en esa situación, en pánico. Empeora la situación de Brasil. Tengo que decir la verdad y transmitir tranquilidad al pueblo brasileño".

"La economía está parando, está parando. Están tomando medidas, a mi entender, exageradas. Cerrar el aeropuerto en Río de Janeiro. No le compete a él, mi Dios del cielo... Vi el decreto del gobernador de Río y confieso que quedé preocupado, parece que Río de Janeiro es otro país. No es otro país", agregó el presidente brasileño, enojado por decisiones unilaterales de los gobernadores. Hay ciertos gobernadores que están tomando medidas extremas, que no les competen a ellos, como cerrar aeropuertos, cerrar carreteras, no les compete. Cerrar shoppings, cerrar ferias", indicó Bolsonaro, en una nueva crítica a Wilson Witzel, el gobernador de Río de Janeiro y uno de sus rivales políticos, quien suspendió vuelos para tratar de mitigar la expansión del virus en su estado.

En Brasil ascienden a once la cantidad de muertos por la pandemia.