El consejo directivo de la CGT se reunió en Azopardo, donde realizó un balance de fin de año, aunque con sabor amargo. Entre el puñado de dirigentes sindicales no se ocultaron las críticas a Alberto Fernández por no apoyarse en la central obrera, sobre todo por la apagada mesa tripartita entre el gobierno, empresarios y la Confederación General del Trabajo. Dato no menor: el Presidente se reunió ayer con Hugo Moyano (ver tema principal).

La mayor crítica de la CGT es que ya pasaron quince días desde el encuentro entre Alberto Fernández y la CGT en la quinta de Olivos (fue el 1° de diciembre) y sigue sin haber novedades sobre la promesa presidencial del contacto que iban a mantener para analizar la compleja situación financiera de las obras sociales.

De todas formas, quien sí se reunió con los sindicalistas fue el ministro González García: se trató de una reunión reservada que tuvo lugar el viernes pasado, en la sede del ministerio, con el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el dirigente que más conoce sobre el sistema sindical de salud. También participó el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini.

La CGT llevó al encuentro con el titular de la cartera de Salud varias propuestas para aliviar la crisis de las obras sociales que, según advierten los sindicalistas, arrastran un déficit de casi 7.000 millones desde enero hasta hoy y que mantienen una estructura con costos dolarizados, desbordada de prestaciones y sin recursos para poder cumplirlas.

El primer punto fue una solución para el pago de los medicamentos más caros. La CGT pidió que el Estado se encargue de compensar ese costo mediante un fondo especial destinado a ese fin. González García quedó en estudiarlo.

No fue el único contacto de la Casa Rosada con el sindicalismo para este martes. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, visitó la CGT con el objetivo de generar "una articulación entre la política habitacional y los gremios".

En efecto, el ex intendente de Avellaneda propuso a sus anfitriones una agenda de trabajo para incentivar el desarrollo de la obra pública nacional y también comenzar a reducir el déficit de viviendas en el país.

Ante los integrantes del consejo directivo de la CGT que deliberó en esa sede, Ferraresi planteó la intención de incrementar el presupuesto para su ministerio como también resaltar el nuevo plan que será anunciado por el Presidente sobre viviendas.

Acompañamiento a los trabajadores y perspectiva federal fueron otros dos ejes que el funcionario nacional se comprometió a concretar en su labor. Todo enmarcado en la reactivación de la economía nacional, regional y local. Los titulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, destacaron el compromiso oficial, junto a otros dirigentes del consejo directivo cegetista que participaron de la reunión.