Una mujer de 32 años resultó herida de dos disparos en la ciudad entrerriana de Victoria y por el intento de femicidio detuvieron a su ex pareja. Todo comenzó cuando un hombre trasladó a su ex mujer hasta el hospital Fermín Salaberry de dicha ciudad del sudoeste de Entre Ríos y se retiró inmediatamente. Los médicos constataron que la mujer presentaba dos heridas de arma de fuego, una en su cuello con orificio de entrada y salida en la nuca; y otra a la altura del pecho lado izquierdo, sin haber ingresado y con heridas en su cuello del lado derecho. La mujer logró manifestar que había sido baleada por su ex pareja. Los policías fueron hasta la vivienda del sospechoso y lo detuvieron.