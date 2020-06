L a localidad bonaerense de Luján permanece conmocionada luego de que siete niños dieran positivo de coronavirus. Crónica dialogó con la mamá de uno de los menores infectados, quien acusó a las autoridades sanitarias locales por "dejarlos abandonados" y aseguró desconocer cómo su hijo se contagió la enfermedad.

"No sabemos cómo Matías -su pequeño de apenas ocho meses de vida- lo pudo haber contraído. Nosotros no tenemos síntomas ni nos hicieron hisopados. La joven, de 26 años y que hasta en las últimas horas permaneció cumpliendo el aislamiento junto a sus tres hijos, detalló que recibió el diagnóstico positivo de su hijo el martes a través de un llamado telefónico del hospital, donde lo habían hisopado el pasado viernes. Ese día, el niño comenzó con fiebre, dijo la joven, pero "sólo le dieron paracetamol" y le dijeron que volviera a su casa.

"Desde que lo confirmaron, no recibió atención hasta ayer, sólo nos atendieron por WhatsApp", indicó la mujer, quien estuvo aislada hasta en las últimas horas con sus otros dos hijos en el mismo domicilio. "Gracias a la entrevista que nos hicieron en Crónica HD vino a buscarnos una ambulancia para internarme junto a mi nene. Así que de ahora en más voy a necesitar ayuda. Mis otros dos hijos quedaron al cuidado de mi hermana".

Con voz quebrada y al borde de las lágrimas, añadió: "Lo dejaron abandonado acá, es un bebé, no sabe manifestar dolor, quiero que alguien lo vea. No es lo mismo que si yo tuviera el virus, porque si me abandonan, me automedico. Estamos hablando de una criatura de ocho meses. Si mi bebé se muere, yo me muero con él".

De acuerdo al último parte médico desde el Municipio de Luján, son siete bebés y niños menores de 2 años los que padecen la enfermedad: una beba de tres meses, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján; una beba de cuatro meses, internada en el mismo hospital; otra beba también de meses, con aislamiento domiciliario. y Matías, el bebé de ocho meses, con aislamiento domiciliario. También dieron positivo un niño de un año, con aislamiento domiciliario; una niña de un año, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján, y una niña de dos años, con aislamiento domiciliario.