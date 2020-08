L o sucedido en Beirut es una muestra más de cómo en un instante puede cambiar la vida para siempre. Además de los más de 130 muertos y de los miles de heridos, muchos más, centenares de miles, perdieron todo. Según las autoridades, el estallido equivalente a un terremoto de 3,5 grados generó daños que pueden llegar a los 5.000 millones de dólares.

"La explosión fue muy grande. Si bien fue en el mar retumbó hasta en nuestra casa en la montaña. A nuestros amigos les estallaron los vidrios de sus autos, algunos la pasaron muy mal". Ese es el breve relato que Dalia Jaber le envió ayer a Crónica para describir la catástrofe, mientras la columna de humo aún podía verse en la zona portuaria. Las imágenes conmovieron al mundo. Miles de viviendas y edificios destrozados, reducidos a escombros, y los que quedaron en pie se quedaron sin cristales y con serios daños.

En este contexto, el Consejo Supremo de Defensa libanés declaró a Beirut como "zona catastrófica" y mientras ayer se cumplía la primera jornada de luto nacional, las autoridades dieron un panorama sobre las consecuencias de la explosión que destrozó buena parte de la capital libanesa y que, según los últimos datos revelados anoche por el ministro de Salud, Hamad Hasan, había matado a al menos 135 personas, mientras que los heridos superaban los 5.000. No obstante, el funcionario aseguró que las cifras finales estarán muy por encima de las brindadas hasta el momento.

Por su parte, el gobernador de Beirut, Maruan Abboud, afirmó ayer que había más de 100 desaparecidos, mientas que más 200.000 personas habían perdido sus viviendas. "Alrededor de 200.000 o 250.000 personas se han quedado sin hogar y estamos trabajando para proveer comida, agua y vivienda", expresó. Además, estimó que la recuperación de la ciudad demandará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Por eso, el gobierno anunció que se abrirán escuelas públicas que estaban cerradas por el coronavirus, para albergar a los que quedaron sin techo, mientras que también se destinarán hoteles para ese fin.

"No hay palabras para describir la catástrofe de Beirut", lamentó el presidente, Michael Aoun. Esa catástrofe quedó demostrada en los hospitales, donde decenas de familias llegaron en busca de sus seres queridos. "Llega gente con fotos de sus familiares y no sabemos qué decirle", lamentaron los profesionales que pueden seguir trabajando en sitios que lograron soportar la onda expansiva.

El problema de la comida

La detonación no fue solamente una catástrofe para la capital libanesa, sino para todo el país. Es que el 85% de sus granos estaban almacenados en los silos del puerto. Todo ese alimento se perdió, por lo que la escasez podría derivar en un problema de seguridad alimentaria que ya preocupa a las autoridades. Según estimaron, las reservas alcanzarían para algunas semanas.

En ese sentido, Raoul Nehme, ministro de Economía y Comercio, expresó que todo el trigo almacenado está "contaminado" y no puede usarse. Sin embargo, aclaró que hay suficiente para cubrir las necesidades inmediatas del país, ya que alcanzará para "poco menos de un mes". Frente a esta situación, Líbano deberá invertir en la importación de trigo. Pese a la capacidad de almacenar 120.000 toneladas, al momento de la explosión el silo no tenía más de 15.000 toneladas de trigo, ya que algunos molineros no habían descargado sus productos debido a un retraso en los pagos, comentó Ahmed Hattit, jefe del sindicato de importadores de trigo. Además, el sindicalista agregó que las reservas de harina eran suficientes para cubrir las necesidades del mercado durante un mes y medio, mientras que cuatro barcos que transportaban 28.000 toneladas de trigo aún no habían atracado en el puerto.