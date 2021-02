Belén Miranda, ex pareja del acusado y que se encontró con la joven de 18 años unos días antes de que fuera asesinada, la despidió con una carta. "Ay, Úrsula, qué mierda todo esto. Te escribo con un nudo en la garganta y un dolor muy profundo que me parte el pecho. Empujo estas palabras desde donde puedo, con las fuerzas que me quedan, recordando tu valentía, tu mensaje preguntándome si podíamos juntarnos urgente", comienza el texto escrito por Belén. "No puedo borrar de mi mente ese preciso momento donde nos vimos: nos abrazamos y no me soltabas", continuó la chica. "Ya sabía todo, ya imaginaba tu dolor, ya me reconocía en tu sufrimiento por haber pasado lo mismo. Todavía te siento con todo ese miedo a morir y la necesidad de desahogarte; Úrsula, todavía te siento desesperada, te miro a los ojos y veo el terror que tenías de ser una más en una lista enorme de femicidios", reveló. "Debo confesarte que a veces me siento culpable y necesito decírtelo", expresó Miranda.