El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi continúa internado por coronavirus en un hospital de Milán y evoluciona de forma regular, aunque se encuentra en una fase "delicada" a raíz de la infección pulmonar que padece, explicó su médico personal. Alberto Zangrillo indicó que "el paciente está tranquilo" y que la fase en la que se encuentra "es delicada", ya que la infección pulmonar que tiene "merece una terapia adecuada y lleva su tiempo". No obstante, el profesional destacó que Berlusconi responde "de forma óptima al tratamiento" y matizó que esto no significa cantar victoria, ya que pertenece a la categoría considerada de mayor riesgo.