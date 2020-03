El anciano ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, famoso por sus excentricidades, siempre da que hablar por cuestiones del corazón: después de doce años de romance, el magnate dejó a su novia Francesca Pascale, de 34, y anunció que su nueva pareja es una diputada aún más joven, de 30.

Los rumores comenzaron a correr cuando una revista publicó fotos del ex dueño del Milan, de 83 años, con la diputada de su partido, Forza Italia, Marta Fascina, bajo el título "En Suiza con Marta: ¿Dónde esta Francesca?". En el texto, se lee: "Para Berlusconi una nueva dama rubia. Con Marta Fascina en un resort de lujo en Suiza y la Pascale no está". Las imágenes fueron tomadas cuando ambos salían de un hotel y, para colmo, paseaban a Dudú, un caniche de la ahora ex novia.

Frente a estas evidencias, Pascale expresó: "Me divierte ver a un miembro del Parlamento llevar a mi perro a pasear. Pero eso está bien para mí". Además, admitió que la joven diputada se quedaba a dormir en la casa de Berlusconi, pero solamente para estar disponible para trabajar.

Pasado el tiempo, a la mujer no le quedó otra alternativa que aceptar la realidad: "Estoy sorprendida. La única cosa que puedo decir es que a mi presidente lo voy a querer siempre con un bien infinito".

Escándalos

En 2013 Berlusconi fue condenado a siete años de cárcel por pagar para mantener relaciones sexuales con la bailarina Karima El Marough, de 17 años, conocida como "Ruby Robacorazones", aunque esa condena fue luego revocada.

Sin embargo, continúa un juicio por corromper a mujeres que asistieron a sus fiestas con regalos y sobres con efectivo para comprar su silencio sobre las cenas a las que Berlusconi definió como "elegantes", pero que según algunos invitados eran orgías.

Cuando esos hechos ocurrieron, Veronica Lario, su ex esposa, dijo que ya no podía tolerar su "asociación con menores".