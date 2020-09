E l gobierno bonaerense anticipó que no permitirá reuniones sociales por el Día de la Primavera. De cara a ello, Carlos Bianco advirtió: "Estamos en pandemia".

En conferencia de prensa desde la gobernación, el jefe de gabinete y el ministro de Salud, Daniel Gollán, hicieron el repaso de la situación provincial. A la fecha, la provincia tiene unos 331.789 casos confirmados (3.689 registrados en las últimas horas) y 6.798 fallecidos. "Lo novedoso es que ese efecto de mancha de aceite se va corriendo al interior de la provincia de Buenos Aires y vemos con preocupación que en muchos de esos lugares ya no se lo puede extinguir completamente", dijo Gollán.

El titular de Salud destacó que "por día de reporte se observa en el conurbano una disminución de casos", aunque "ya hemos tenido otro proceso de inflexión y estamos en un momento donde en una semana observamos un descenso pero hay que tomarlo en forma muy cuidadosa".

La preocupación de Gollán es que "el nivel de ocupación de camas de adultos en el sector público sigue en aumento".

Todo sigue igual

Por fuera de los números, Carlos Bianco aclaró: "Hasta el 20 de septiembre no habilitaremos ninguna nueva actividad". También contó -en plena disputa con la ciudad por la coparticipacion- que no está prevista ninguna reunión entre funcionarios de ambas administraciones para coordinar la nueva fase de la cuarentena.

El jefe de gabinete provincial advirtió que "el próximo lunes estaremos celebrando el Día de la Primavera, pero estamos en una pandemia, hay que mantener las normas y las determinaciones, no estamos en condiciones de festejos masivos". En esa línea, el funcionario recomendó "hacer un Zoom, por video, reguemos las plantas pero no nos juntemos en parques y plazas".

Por otra parte, el funcionario manifestó "nuestra preocupación sanitaria en este caso por la protesta de los policías de la semana pasada, esto va a tener un impacto en la cantidad de contagios".

Críticas a intendentes

Bianco y Gollán se mostraron especialmente molestos con los intendentes que habilitaron actividades que no estaban permitidas. El primer dardo fue para el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, que habilitó un autocine en la República de los Niños. Mientras Gollán dijo que si quienes concurren en el vehículo "no son convivientes y uno está contagiado, ponele la firma que los otros tres se van contagiados", el jefe de gabinete Carlos Bianco señaló que su apertura "no fue consultada ni está permitida".

Bianco se centró en la ciudad de Tandil, que anunció su salida del sistema de fases implementado por la provincia para fijar uno propio, y aseguró que en ese distrito "la situación es bastante preocupante. El intendente se puso creativo, estableció un sistema de fases más permisivo y el resultado fue inmediato: tuvo 145 nuevos casos". "Le pedimos al intendente que respete las normas y que dejen de ponerse creativos porque así no gana nadie", insistió.