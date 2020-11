A sólo horas de la definición política más importante en Estados Unidos, el candidato opositor, Joe Biden, se mostró confiado en que el escrutinio final de la elección del martes arrojará una victoria demócrata. Con un breve pero conciliador mensaje dirigido a la nación, Biden prometió gobernar para todos, a la vez que pidió "dejar de tratar a los oponentes como enemigos", en una clara alusión a la postura confrontativa de Donald Trump.

"No estoy declarando la victoria, pero creo que cuando se cuenten todos los votos vamos a ganar", aseguró el candidato en la tarde de ayer y agregó: "Después de una larga noche de conteos, está claro que ganaremos suficientes estados para lograr los 270 votos electorales necesarios para ganar la Presidencia".

Desde su centro de campaña en el estado de Delaware, el ex vicepresidente de Barack Obama destacó la histórica participación de los votantes, la cual estimó que alcanzará los 150 millones. Asimismo, indicó que su equipo de campaña apuesta a conseguir la mayoría del voto popular con una diferencia de, al menos, 3 millones de boletas a favor.

"Todos los votos deben ser contados, nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca", advirtió el candidato de 77 años.

En medio de la división social provocada por la campaña, Biden instó a la ciudadanía a "bajar la temperatura" y "unirse como nación". "No somos enemigos. Lo que nos hace estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar", reiteró.

De resultar triunfante, el demócrata anunció que gobernará para todos: "Los que me votaron y los que no. No habrá estados azules (demócratas) ni rojos (republicanos), sino los Estados Unidos de Norteamérica".

Respuesta

Más temprano, cuando todo aún era incertidumbre, el demócrata había pedido paciencia y había respaldado el funcionamiento del proceso electoral luego de que su competidor, Donald Trump, denunciara fraude por el "muy extraño" repunte de Biden en algunos estados.

Por su parte, la jefa de campaña del postulante demócrata, Jen O’Malley Dillon, definió a las declaraciones de Trump sobre frenar el recuento de votos y recurrir a la Corte Suprema como "indignantes" y "sin precedentes"; a la vez, aseguró que su equipo legal "está listo para actuar" ante cualquier intento del republicano por resolver los comicios por la vía judicial. "Es un esfuerzo de quitarles los derechos democráticos a los ciudadanos estadounidenses", explicó.

"Después de haber alentado para evitar el recuento legal de la boletas antes del día de las elecciones, ahora Trump está diciendo que estas boletas tampoco se pueden contar después del día de las elecciones", añadió.

Tras el anuncio que en la madrugada hizo Trump sobre su victoria, Biden brindó un breve discurso junto a su esposa, Jill, en el que observó: "Trump no decide el resultado de esta elección. Biden no decide el resultado de esta elección. Es el pueblo estadounidense el que decide el resultado. El proceso democrático debe seguir y continuará hasta que finalice".