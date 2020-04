E l avance del coronavirus en la Argentina llevó al presidente, Alberto Fernández, a extremar las medidas preventivas, y con ello a extender la cuarentena obligatoria, para evitar la circulación de gran cantidad de personas, y así el contagio del virus. Entre ellos, quien se encuentra acatando la medida es Susana Giménez, quien el fin de semana realizó un móvil con Telefé, a través de su domicilio, donde contó cómo atraviesa el aislamiento y además expresó una serie de valoraciones sobre la labor del mandatario. "Yo tengo la leve impresión de que esta especie de grieta que teníamos se ha achicado muchísimo estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo, que hace cosas, bueno, no sé, todos lo ven. Nos reta, pero a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas", manifestó la conductora, quien de todos modos quiso aclarar que no es "panqueque", ni peronista. Recordemos que la Argentina fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los países modelos en el accionar frente a la declarada pandemia. La respuesta de Alberto a Susana no tardó en llegar. En las últimas horas, durante una entrevista con Radio con Vos, le comentaron al mandatario los dichos de la conductora. "Bienvenida sea", comentó y pese a que su programa no se encuentra emitiéndose en la pantalla chica, aprovechó la oportunidad para hacerle un pedido: "Que ayude a entretener a la gente en momentos en que tiene que estar encerrada en su casa". De este modo, la diva fue clara, con su opinión firme, con respecto al primer mandatario, teniendo en cuenta que siempre apoyó a Mauricio Macri, sin embargo, en la actualidad no tuvo ningún problema en elogiar a nuestro Presidente.