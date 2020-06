El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con usar la Fuerza Nacional de Seguridad, tropa de elite policial, contra las protestas convocadas para mañana por grupos sociales y movimientos antifascistas a los que calificó de "terroristas", "marihuaneros" y "desocupados", en medio de la conmoción nacional por los 34.000 muertos por la pandemia de coronavirus. Bolsonaro hizo la amenaza durante la inauguración de un hospital de campaña, el primero del gobierno federal para atender a pacientes con coronavirus, en la ciudad de Aguas Lindas, en el estado de Goiás, vecino a Brasilia, cuya construcción había sido anunciada en abril pasado. El mandatario llegó al lugar en helicóptero, y al pisar barro se resbaló y se cayó, luego de saludar a un bombero sin usar barbijo y violando las directivas de distanciamiento social del gobierno de Goiás.

Ya se presentaron unos 30 pedidos de destitución del presidente, los últimos sobre delitos contra la salud pública por su mundialmente criticada gestión del brote, que dejó más de 34.000 muertos y puso a Brasil como el país con más fallecimientos por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

"Espero que el domingo las policías de los estados hagan su debido trabajo", pidió Bolsonaro dirigiéndose al gobernador conservador goiano, Ronaldo Caiado, un ruralista y médico que rompió con el gobierno nacional en medio de la pandemia a raíz de la postura negacionista del mandatario sobre la gravedad del coronavirus, al que una vez calificó de "gripecita". En su discurso, Bolsonaro les pidió a sus seguidores no salir a las calles el fin de semana, "para que las fuerzas de seguridad, no sólo estaduales, sino también las nuestras, las federales, puedan hacer su trabajo si los marginales extrapolan los límites de la ley", afirmó. Y prosiguió: "Generalmente son marginales, terroristas, marihuaneros, desocupados que no saben lo que es la economía, no saben lo que es trabajar y ganar el pan de cada día".