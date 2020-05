E l presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no para de generar polémica, mientras su país sigue escalando posiciones entre los más afectados por la pandemia. Ayer, luego de hacer recomendaciones para conseguir "la soñada inmunidad" contra el coronavirus, concurrió a una manifestación a su favor acompañado por once ministros y destacó la gran presencia de seguidores en el acto, pese a las medidas de los gobiernos regionales para evitar las aglomeraciones como herramienta para combatir el Covid-19. Durante la manifestación pudo observarse un ataúd con el rostro del ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, ahora férreo opositor del mandatario brasileño.

Pese a que usó un tapabocas durante la media hora en que acompañó la manifestación frente al palacio presidencial de Planalto, el jefe de Estado bajó por la rampa de la edificación para acercarse lo máximo posible a los manifestantes y llegó a cargar a dos niños. Allí, declaró que "la población quiere trabajar para poner comida en la mesa".

El líder ultraderechista, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y que ha llegado a calificar el Covid-19 como una "gripecita", insistió en acudir a los actos masivos de sus seguidores, pese a las recomendaciones para evitar aglomeraciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como de su propio Ministerio de Salud.

En esta oportunidad, y en medio de una grave crisis política causada por la salida de dos ministros de Salud en medio de la pandemia y de la investigación que le abrió la Fiscalía por su supuesta interferencia política en la Policía Federal, Bolsonaro concurrió al encuentro con varios colaboradores, entre los cuales estuvieron 11 de sus 22 ministros, y dos de sus hijos.

Entre los funcionarios presentes estaban los de Justicia, André Mendonça; Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo; Educación, Abraham Weintraub; Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes; Energía, Bento Albuquerque; Ciudadanía, Onyx Lorenzoni; Agricultura, Tereza Cristina, Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, y el secretario general de la Presidencia, Jorge Oliveira.

Para Bolsonaro, más preocupado con la paralización del país, la ya prevista recesión histórica y los millones de empleos destruidos por la crisis sanitaria, el coronavirus "va a contagiar al 70% de la población tarde o temprano" y "va a matar mucha gente" sin importar las medidas de distanciamiento que se adopten.

"El Gobierno ha dado todo su apoyo para atender a las personas que contrajeron el virus y esperamos librarnos de ese problema en breve, para el bien de todos. Brasil, con seguridad, volverá más fuerte", afirmó.

Tras haber sido duramente criticado por haber participado en manifestaciones similares a las que exhibieron letreros que proponían el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, así como otras medidas antidemocráticas como una intervención militar, Bolsonaro destacó que en la de ayer no había ningún mensaje contrario a la Constitución.

"Es una manifestación pura de democracia. Estoy muy honrado con eso. Sin ningún letrero agresivo a quien quiera que sea. No hay ningún letrero ni ninguna bandera que atente contra la Constitución, contra el estado democrático de derecho", afirmó.

Según versiones de prensa, antes de la llegada de Bolsonaro al acto, los miembros del equipo de la seguridad de la Presidencia pidieron a los manifestantes que fueran retirados algunos letreros con críticas al Congreso y la Corte Suprema.

Bolsonaro no ha cesado en su empeño de que los gobiernos regionales levanten las restricciones y permitan la normalización de las actividades, hasta el punto de que esta semana ordenó la apertura de gimnasios y salones de belleza por considerarlos esenciales.

Este fue uno de los motivos que llevaron al ministro de Salud, Nelson Teich, a renunciar el viernes al cargo que había asumido sólo 28 días antes y en medio del agravamiento de la pandemia en Brasil, que ya tiene alrededor de 235.000 casos confirmados y más de 16.000 muertes.

El antecesor de Teich, Luiz Henrique Mandetta, un férreo defensor de las medidas de distanciamiento social, fue destituido el mes pasado, igualmente, por sus divergencias con Bolsonaro en cuanto a las medidas necesarias para frenar el avance del Covid-19.