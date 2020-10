Vive en otro planeta. Jair Bolsonaro volvió a sorprender con una declaración insólita, ya que el presidente brasileño se preguntó cuál es "el apuro" en conseguir una vacuna contra el coronavirus.

"De las últimas vacunas que se hicieron, sabemos que tardaron cuatro años. No sé por qué ahora están corriendo atrás de esta vacuna", expresó el ultraderechista, quien aseguró que "es más fácil invertir en la cura que en la vacuna". "O apostar a las dos, pero no olvidarse de la cura. Yo soy un caso testigo de la cura, tomé hidroxicloroquina", dijo, sin importar que la efectividad de esa droga no tenga comprobación científica.