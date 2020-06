Tras un domingo de nuevas protestas contra su gobierno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que las movilizaciones de la oposición son "el gran problema del momento", por lo que advirtió que va a vencer "esta guerra" evitando que Brasil "gire a la izquierda".

Al hablar con sus fanáticos en la puerta del Palacio de la Alvorada, afirmó que una de las salidas a esa problemática será el nombramiento de un juez del Supremo Tribunal Federal, algo que deberá hacer en noviembre, cuando se jubile Celso de Mello, quien lo investiga por obstrucción a la Justicia.

"Vamos a vencer esa guerra que está ahí. Brasil no girará a la izquierda, no va a hundirse. No será una Venezuela como algunos quieren", advirtió el ultraderechista, quien agregó: "¿Cómo he recibido este país? Yo recibí un cáncer en todos lados. Un médico no puede de la noche a la mañana resolver todos los problemas. El gran problema del momento es eso que se vio en las calles ayer (por el domingo), ellos están mostrando sus cartas".

En ese marco dijo que sus seguidores deben "olvidarse de leer diarios como Folha de Sao Paulo u O Globo, porque llaman a los manifestantes opositores como ‘pro-democracia’". "Son 30 años de adoctrinamiento de los brasileños, masificando, formando militantes", se quejó.

Un juego "perverso"

La crisis política que comenzó con la pandemia en Brasil aumenta tanto como la cantidad de muertos que el gobierno pretende ocultar al no publicar cifras claras. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que "jugar con la muerte es algo perverso".

Rodrigo Maia fue terminante con las políticas implementadas por el Ejecutivo. "Jugar con la muerte es perverso. Al alterar los números, el Ministerio de Salud tapa el sol con la mano. Hay que recuperar la credibilidad de la estadística. Un ministerio que tortura números crea un mundo paralelo para no enfrentar la realidad de los hechos", disparó.

Esta crítica fue consecuencia de la decisión del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, de alterar el conteo de fallecidos diarios y también la forma de divulgación, sin detalles sobre edades, clases sociales, lugar o enfermedades preexistentes.

Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas, ya que los primeros datos que brindó el domingo fueron de 1.382 muertos en 24 horas, con un total que superaba los 35.000 muertos. Sin embargo, media hora después disminuyó esa cifra a 525, una diferencia de 857 fallecimientos.

En respuesta, los secretarios de Salud de los distintos estados crearon un sitio de Internet para divulgar su información sin la centralidad del ministerio a nivel nacional.