N o pierde la oportunidad de generar escándalo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agigantó la polémica en torno a la importancia de la reactivación económica en medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y aseguró que hay "aprovechadores" que se escudan en el caos para instalarse en el poder. Mientras tanto, aumentan los reclamos para que renuncie.

En la puerta del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, el ultraderechista dialogó con los periodistas que lo aguardaban amontonados en un "corral" armado para la prensa y mientras les recordaba que estaban todos juntos, pese al Covid-19, sostuvo que cuando lleguen "el caos, el hambre y los problemas sociales" se va a generar "el terreno fértil para que los aprovechadores lleguen al poder y no salgan más de él".

"Si Brasil sigue destruyendo sus empleos, verán la desgracia que será el país", continuó, a la vez que insistió: "El caos, el hambre y la miseria no reciben consejos de nadie. Estarán los oportunistas de siempre, basta ver lo de Venezuela en el pasado y en otros países. Podrán llegar al poder y nunca más salir". Sin embargo, no apuntó contra ningún grupo en particular.

Poco antes, Bolsonaro había escrito en Twitter: "Tenemos dos problemas que no puede ser disociados: el virus y el desempleo. Ambos deben ser tratados con responsabilidad. Pero si el remedio fuese demasiado el efecto colateral será mucho más desastroso". Por eso, insistió en que "si el empleo es destruido, muchos morirán en sus casas por suicidio, depresión y otras enfermedades psiquiátricas". "No es un problema del presidente, es de todos nosotros", concluyó.

Las declaraciones del mandatario brasileño llegaron luego de que las Fuerzas Armadas mantuvieran reuniones para evaluar diferentes escenarios, ante una posible destitución del jefe de Estado debido a su pésima gestión de la crisis sanitaria y su campaña para que termine el social, en un país en el que ya murieron más de 159 personas y tuvo al menos 4.579 contagios.

No lo quieren ni ver

Luego de que los militares se alinearan detrás del vicepresidente, Hamilton Mourao, varios ex candidatos presidenciales se unieron para reclamar la renuncia de Bolsonaro, a quien definieron como un "problema" para la salud pública de Brasil.

"Basta. Bolsonaro es más que un problema político, se convirtió también en un problema de la salud pública. Le falta grandeza. Debería renunciar, que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. El necesario responder por los delitos que comete contra el pueblo", manifiesta la carta firmada Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que perdió en segunda vuelta con Bolsonaro en 2018; Ciro Gomes, tercero en la elección, del Partido Democrático Laborista, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, que obtuvo 1%, entre otros.

"Necesitamos de unión y acuerdo para enfrentar la pandemia, no de un presidente que es contrario a las autoridades de salud pública y somete a la vida de todos sus intereses políticos autoritarios", continúa el texto, que asegura que "Bolsonaro no tiene condiciones de seguir gobernando Brasil y de enfrentar esta crisis que compromete la salud y la economía". "Comete delitos, falsifica informaciones, miente e incentiva el caos, aprovechándose de la desesperación de la población más vulnerable", concluye la carta.