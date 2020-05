L o ideal hubiese sido que el análisis fuese un reconocimiento de su intolerancia hacia los otros poderes del Estado, pero el presidente de Brasil no hablaba de sí mismo ni de su gobierno. Como siempre, la culpa es de otros. Jair Bolsonaro continuó ayer su guerra contra la Justicia y aseguró: "Algo muy grave está ocurriendo con la democracia".

La investigación contra sus aliados por la financiación de una red para hacer campañas difamatorias contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) puso al ultraderechista con los pelos de punta y está dispuesto a no callarse nada. "Ninguna violación del principio (de libre expresión) debe ser aceptada pasivamente", contraatacó Bolsonaro, luego de que el juez Alexandre de Moraes, del STF, allanara residencias de empresarios, políticos y blogueros vinculados con la red de "fake news" que da sustento al bolsonarismo.

"Todo tiene un límite", se quejó el mandatario al rechazar la decisión de un solo magistrado de la corte y no de todo tribunal, para terminar la frase con un " ¡se terminó!", seguido de un insulto. "No permitiremos que una persona tome decisiones en nombre de todos", amenazó.

Según trascendió, por mes eran gastados unos dos millones de reales para mantener las redes de fanáticos del presidente que les disputaban a los medios tradicionales el público, a través de canales en las plataformas digitales. Esta red era definida como la "oficina del odio".

Apoyo repudiable

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, participó de un programa de la ultraderecha llamado Terça Livre con el astrólogo y gurú de la derecha Olavo de Carvalho, en el que se dijeron cosas por demás sorprendentes.

Por un lado, Bolsonaro hablaba delante de una bandera con la frase "Viva Taiwán", en un mensaje contra China, el principal socio comercial de Brasil, que considera a Taiwán como una provincia rebelde. En tanto, De Carvalho pidió a los militares actuar "para salvar el país", a lo que el diputado agregó que "el momento de ruptura llegará, sólo hay que determinar el momento en que eso ocurrirá".

Junto con ellos estaba la diputada bolsonarista Bia Kicis, quien pidió a la población apoyo al presidente "porque no hay instituciones que respalden al gobierno".

Pese a la avanzada de la ultraderecha, que quiere acabar con todo lo que se le ponga adelante, el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, descartó un golpe de Estado como consecuencia de la pelea entre el STF y Bolsonaro

"¿Quién daría un golpe? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Estamos en el siglo XIX? Alguien no entendió lo que pasa. Lo que existe hoy es un estrés permanente entre los poderes. No hablo por las Fuerzas Armadas, porque ya pasé a la reserva, pero las conozco: no veo ningún motivo para un golpe", analizó.

Además, rechazó las versiones sobre una "ruptura" con el STF. "No quiero comentar eso, él (Eduardo Bolsonaro) es un diputado y dice lo que quiere. Así como un diputado del Partido de los Trabajadores dice lo que quiere y nadie dice que quieren hacer un golpe. ¿(Eduardo Bolsonaro) No sirvió al Ejército? ¿Quién cerrará el Congreso? Eso está fuera de discusión, no existe una situación para eso", concluyó.