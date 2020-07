El aislamiento obligatorio al que está sometido el presidente brasileño después de dar positivo de coronavirus ya lo tiene cansado. Por eso, Jair Bolsonaro anunció su intención de hacerse un nuevo test para comprobar si aún está infectado, porque se siente bien y no soporta estar encerrado.

"Me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus. La respuesta debería salir en unas pocas horas. Espero el resultado, porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa. Me siento bien", expresó. Además, contó que en ningún momento sintió falta de aliento ni pérdida del gusto y que, después de haber registrado 38 grados de fiebre el lunes 6 de este mes, su temperatura se mantuvo estable y no volvió a subir.

Aunque adelantó que espera reanudar su rutina normal la semana que viene, el ultraderechista anticuarentena advirtió: "Necesito saber si todavía tengo el virus. Mientras no esté libre del virus, me quedaré aquí".

Picoteado

Mientras atraviesa su insoportable cuarentena en la residencia oficial de Alvorada, el presidente vivió una escena poco frecuente que se volvió viral en las redes sociales. Mientras paseaba por los jardines, Bolsonaro intentó alimentar a un grupo de emús, un ave de la familia del avestruz, que estaba en el lugar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que uno de los animales lo picoteó en la mano.

De inmediato, se puede ver cómo saca rápidamente su mano del alcance del animal, y luego la agita mientras su cara transmite un gesto de dolor y enojo.